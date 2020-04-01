Bağ evinde kaçak sigara imalathanesi



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, jandarma tarafından baskın düzenlenen bağ evinde kaçak sigara üretilen imalathane bulundu. Suçüstü yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hankendi köyünde kiralanan bağ evine kaçak sigara imalathanesi kurulduğunu tespit etti. Ekipler, bağ evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.Ö. ve H.Ü. kaçak sigara üretimi yaptıkları sırada yakalandı. İmalathanede 11 bin adet boş makaron, bin adet içi doldurulmuş makaron, 100 kilo tütün, hava kompresörü, tütünleri kurmak için kullanılan çamaşır kurutma makinesi, 2 sigara dolum makinesi, 100 litre hava kompresörü ve dijital terazi ele geçirildi

Gözaltına alınan A.Ö. ve H.Ü.'nün jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-04-01 15:01:30



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