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(Görüntülü) Elazığ depreminde hasar gören binanın çatısı çöktü

DHA

(Görüntülü) Elazığ depreminde hasar gören binanın çatısı çöktü

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'taki yaşanan depremde hasar gören 5 katlı binanın çatısı çöktü.
24 Ocak'ta meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Çarşı Mahallesi Küçük Hamam Sokak'taki 5 katlı binanın çatısı, dün gece çöktü.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Ekipler tarafından bina sakinleri tahliye edilirken, bölge şerit ile güvenlik çemberine alındı.
Yapılacak incelemenin ardından bina sakinlerinin, evlerine dönüp dönmeyecekleri belli olacak.DHA-Genel Türkiye-Elazığ
2020-04-03 14:29:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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