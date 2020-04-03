Elazığ'da 3 caddede ulaşıma kısıtlama kararı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek 3 caddesindeki araç ve yaya trafiğine kısıtlama getirildi.

Elazığ Valiliği'nce kent genelinde koronavirüsle mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca, kentin en işlek caddelerinden olan Gazi Caddesi, Vali Fahribey Caddesi ve Hürriyet Caddesi'nde yaya ve araç trafiğine kısıtlama getirildi. Kararın ardından polis ekiplerince caddelerin ana giriş noktalarına bariyerler kurulup, ara bağlantıları ise şeritlerle kapatıldı.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-04-03 16:07:18



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