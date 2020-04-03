Elazığ'da 5 katlı apartman, karantinaya alındı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ merkezdeki 5 katlı apartmanda oturan kadın ve çocuğunun 'Covid-19' testinin pozitif çıkması nedeniyle bina, karantinaya alındı.

Sürsürü Mahallesi Zahir Sokak'taki 5 katlı apartmanda oturan kadın ve çocuğunun 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Kadın ve çocuğu, hastanede tedaviye alınırken, valilik kararıyla apartmanda karantina uygulaması başlatıldı. Polis ekipleri, binaya giden yolda önlem alırken, apartmana giriş ve çıkışlar, yasaklandı.

Öte yandan kent merkezinde bulunan Hicret Mahallesi'ndeki Yakut Sokak ile Yemişlik köyüne, koronavirüs önlemleri kapsamında giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-04-03 17:54:31



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