Elazığlılar evde kaldı, boş kalan kent merkezi havadan görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elazığlılar evde kaldı, boş kalan kent merkezi havadan görüntülendi

İHA

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler nedeniyle kent merkezi en sakin günlerini yaşıyor.

Elazığlılar evde kaldı, boş kalan kent merkezi havadan görüntülendi

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler nedeniyle kent merkezi en sakin günlerini yaşıyor.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ülke genelinde 65 yaş üstünün ardından 20 yaş altının da sokağa çıkmasının yasaklanması ve tedbirlerin üst seviyelere yükseltilmesi nedeniyle Elazığ'da cadde ve sokaklar en boş günlerini yaşıyor. Kent merkezinde 3 apartmanda, Karakoçan ilçesinde ise bir mahallede karantina uygulamasının başlatıldığı kentte Valilik tarafından Gazi, Vali Fahribey, İstasyon ve Hürriyet caddelerinin araç trafiğine kapatılıp, yaya trafiğine kısıtlanmasının ardından Elazığlı vatandaşlar evlerinden çıkmayarak kurallara uydu. Polisin her türlü tedbiri aldığı kentte, boş kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.
Korona virüsün büyük bir salgın olduğunu belirten Özay Ebiloğlu adlı vatandaş, “Sadece Türkiye’de değil dünya üzerinde olan bir virüs. Bizde bu konuda devletimizin bize uyguladığı talimatlara uymamız gerekiyor. Virüsü daha çabuk atlatmamız için bu kurallara uymamız gerekiyor. Bizde kurallara uymaya çalışıyoruz. Vatandaş olarak uymaya çalışıp, uymayanları da uyarıyoruz. Bu virüs büyük bir illet, inşallah en kısa zamanda atlatırız” dedi.
Virüsün dünya çapında salgın bir hastalık olduğunu dile getiren Reşit Tuncer ise, "Halk olarak bunun tedbirini almak zorundayız. Kendi korumamızı kendimiz yapmalıyız. Elazığ halkı da bu konuda kendini izole ediyor. Caddelerimiz şuan boş durumda. İnşallah güzel bir şekilde Rabbim bu salgını ülkemizin ve dünyamızın üzerinden atar. Mutlu bir dünya, mutlu yarınlara merhaba deriz. Açı ne kadar daralırsa bu virüsü daha erken bir şekilde üzerimizden atarız. Yolların vatandaş ve trafiğe kapatılması güzel bir uygulama” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ELAZIĞ Çadırda yaşayan depremzededen 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ Çadırda yaşayan depremzededen ...
Elazığ'da televizyon programını maske takıp yaptılar
YEREL HABERLER Elazığ'da televizyon programını maske takıp yaptılar
Elazığ'da Korona virüs tedbiri, bir ilçeye giriş çıkışlar kısıtlandı
YEREL HABERLER Elazığ'da Korona virüs tedbiri, bir ilçeye giriş ...
Bakan Soylu'nun paylaştığı o ilde 11 kişiye 34 bin 650 TL ceza kesildi Para cezası kesilen 11 kişiye ayni zamanda Vali Kaldırım'ın talimatıyla 30'ar gün evden çıkmama ve 10'ar adet kitap okuma şartı getirildi
YEREL HABERLER Bakan Soylu'nun paylaştığı o ilde 11 kişiye 34 bin ...
Çadırda yaşayan depremzededen 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
YEREL HABERLER Çadırda yaşayan depremzededen 'Milli Dayanışma ...
Vali duyurdu, Elazığ'da 34 bin TL ve 30'ar gün evden çıkmama cezası alan 11 kişi 10'ar adet kitap okuyacak Kent merkezinde bir iş merkezindeki ofisi oyun salonuna dönüştürdükleri ortaya çıkmasıyla 34 bin 650 TL para cezası kesilen ve 30 gün evden çıkmama cezası alan 11 kişiye 10'ar adette kitap okuma zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Vali duyurdu, Elazığ'da 34 bin TL ve 30'ar gün evden ...
Elazığ’da karantina noktası 4'e yükseldi
YEREL HABERLER Elazığ’da karantina noktası 4'e yükseldi
Ofiste yakalandılar, 30 gün evden çıkamayacaklar Elazığ'da bir iş merkezinde oyun salonuna çevrilen ofise baskın yapan polis, 11 kişiyi yakaladı 34 bin 650 TL para cezası kesti, Korona virüs tedbirleri kapsamında da 30 gün evden çıkmama tedbirini uygulamaya koydu
YEREL HABERLER Ofiste yakalandılar, 30 gün evden ...
Elazığ’da minibüsçülerden,sağlık çalışanlarına destek Elazığ’ın Aksaray Mahallesi’ne hizmet veren minibüsçüler, korona virüsle mücadele kapsamında önemli görev düşen sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceklerini duyurdu
YEREL HABERLER Elazığ’da minibüsçülerden,sağlık çalışanlarına ...
Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına yurt tahsis edildi Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'a da korona virüs tedbirleri kapsamında, her türlü sağlık personelinin kalması için bin 118 kişilik 360 oda dan oluşan yurt hazır hale getirildi
YEREL HABERLER Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ...
(Görüntülü) Elazığ'da karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ'da karantinaya alınan apartman ...
(Görüntülü) Elazığ'da 5 katlı apartman, karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ'da 5 katlı apartman, karantinaya ...
Elazığ'ın bir ilçesinde mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Elazığ'ın bir ilçesinde mahalle karantinaya alındı
Elazığ'da karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu
YEREL HABERLER Elazığ'da karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu
Elazığ’da karantina altına alınan apartman 2’ye yükseldi
YEREL HABERLER Elazığ’da karantina altına alınan apartman 2’ye ...
Elazığ'da 5 katlı apartman, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Elazığ'da 5 katlı apartman, karantinaya alındı
Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 24 bin 653 aileye ulaştı
YEREL HABERLER Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 24 bin 653 aileye ...
Elazığ'da 3 caddede ulaşıma kısıtlama kararı
YEREL HABERLER Elazığ'da 3 caddede ulaşıma kısıtlama kararı
Sosyal destek ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sosyal destek ödemeleri evlere kadar gidilerek yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Sosyal destek ödemeleri evlerde yapılmaya ...
(Görüntülü) Elazığ depreminde hasar gören binanın çatısı çöktü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ depreminde hasar gören binanın ...
Elazığ’da 3 cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da 3 cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı
Elazığ depreminde hasar gören binanın çatısı çöktü
YEREL HABERLER Elazığ depreminde hasar gören binanın çatısı çöktü
Elazığ'da depremde hasar gören bir mahallede daha yıkım başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da depremde hasar gören bir mahallede daha ...
Elazığ’da, 5 katlı apartmana korona karantinası
YEREL HABERLER Elazığ’da, 5 katlı apartmana korona karantinası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X