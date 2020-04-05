Elazığlılar evde kaldı, boş kalan kent merkezi havadan görüntülendi

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler nedeniyle kent merkezi en sakin günlerini yaşıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ülke genelinde 65 yaş üstünün ardından 20 yaş altının da sokağa çıkmasının yasaklanması ve tedbirlerin üst seviyelere yükseltilmesi nedeniyle Elazığ'da cadde ve sokaklar en boş günlerini yaşıyor. Kent merkezinde 3 apartmanda, Karakoçan ilçesinde ise bir mahallede karantina uygulamasının başlatıldığı kentte Valilik tarafından Gazi, Vali Fahribey, İstasyon ve Hürriyet caddelerinin araç trafiğine kapatılıp, yaya trafiğine kısıtlanmasının ardından Elazığlı vatandaşlar evlerinden çıkmayarak kurallara uydu. Polisin her türlü tedbiri aldığı kentte, boş kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.

Korona virüsün büyük bir salgın olduğunu belirten Özay Ebiloğlu adlı vatandaş, “Sadece Türkiye’de değil dünya üzerinde olan bir virüs. Bizde bu konuda devletimizin bize uyguladığı talimatlara uymamız gerekiyor. Virüsü daha çabuk atlatmamız için bu kurallara uymamız gerekiyor. Bizde kurallara uymaya çalışıyoruz. Vatandaş olarak uymaya çalışıp, uymayanları da uyarıyoruz. Bu virüs büyük bir illet, inşallah en kısa zamanda atlatırız” dedi.

Virüsün dünya çapında salgın bir hastalık olduğunu dile getiren Reşit Tuncer ise, "Halk olarak bunun tedbirini almak zorundayız. Kendi korumamızı kendimiz yapmalıyız. Elazığ halkı da bu konuda kendini izole ediyor. Caddelerimiz şuan boş durumda. İnşallah güzel bir şekilde Rabbim bu salgını ülkemizin ve dünyamızın üzerinden atar. Mutlu bir dünya, mutlu yarınlara merhaba deriz. Açı ne kadar daralırsa bu virüsü daha erken bir şekilde üzerimizden atarız. Yolların vatandaş ve trafiğe kapatılması güzel bir uygulama” ifadelerini kullandı.

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