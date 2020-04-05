Elazığ'ın Ağın ilçesinde Korona virüs önlemleri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'ın Ağın İlçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Malatya’nın Arapgir İlçesine giden yollar kapatıldı.

Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da alınan önlemler artırılmaya devam ediyor. Kent merkezinde birçok tedbirlerin yanı sıra Ağın İlçe Kaymakamlığı tarafından 30 kilometre uzaklıktaki Malatya’nın Arapgir ilçe arasındaki giriş ve çıkış yolları kapatıldı.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 30 kilometre mesafede bulunan Arapgir ilçesinde Kovid19 virüsü tespiti nedeniyle İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararıyla AğınArapgir arasındaki yolların kapatıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.