Televizyon programını maske takarak yaptılar



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da yayın yapan bir televizyonun programında koronavirüse karşı maske takıldı.

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili ülke genelindeki medya kuruluşları vatandaşları bilgilendirmek için yayınlar yapıyor. Elazığ'da uydudan yayın yapan Kanal Fırat Televizyonu'nda Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, vatandaşları bilgilendirmek için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Akbulut'la maske takarak yayın gerçekleştirdi. Programda maske takan Prof. Dr. Ayhan Akbulut, vatandaşın maskeyi yanlış kullandığını, elleri yıkamadan kullanılacak maskenin koruma görevi görmeyeceğini ve maske kullanırken ellerin yüz kısmına değdirilmemesi gerektiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-04-05 17:24:32



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