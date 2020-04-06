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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

DHA

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 500 gram esrarla yakalanan N.A. ile M.S.Ö., gözaltına alındı. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri istihbari çalışmalarla N.A. ile M.S.Ö.'nün uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik takip sonucu N.A. ile M.S.Ö.'nün bulunduğu aracı durdurdu. Narkotik köpeği de kullanılarak, araçta yapılan aramada, 500 gram esrar ele geçirildi. Esrara ele koyulurken, N.A. ile M.S.Ö. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-04-06 11:01:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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