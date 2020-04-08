Elazığ’da hurdacıya "Korona" cezası Korona virüs nedeniyle uygulama yapan polis, sepetli motosikletle hurda topladığı tespit edilen bir kişiye 3 bin 150 TL’si "Korona virüs" tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle, toplam 5 bin 606 TL ceza kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elazığ’da hurdacıya "Korona" cezası Korona virüs nedeniyle uygulama yapan polis, sepetli motosikletle hurda topladığı tespit edilen bir kişiye 3 bin 150 TL’si "Korona virüs" tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle, toplam 5 bin 606 TL ceza kesti

İHA

Elazığ’da hurdacıya "Korona" cezası Korona virüs nedeniyle uygulama yapan polis, sepetli motosikletle hurda topladığı tespit edilen bir kişiye 3 bin 150 TL’si "Korona virüs" tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle, toplam 5 bin 606 TL ceza kesti

Elazığ’da korona virüs nedeniyle uygulama yapan polisin yakaladığı, sepetli motosikletle hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan bir kişiye 3 bin 150 TL’si "Korona virüs" tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle, toplam 5 bin 606 TL ceza kesildi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüsle mücadele kapsamında bir çok tedbir alındı. Alınan tedbirler uygulanırken, uygulamayı ihlal edenler de İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler tarafından takip edilerek yasal işlemler yapılmaya başlandı. Kentte Elazığ Valiliği tarafından alınan kararla geri dönüşüm fabrikası olan işletmelerin görevlileri ve çalışanları haricinde geri dönüşüm malzemelerinin toplanması da yasaklandı. Bu kapsamda şehir içinde olduğu gibi yollarda da uygulama yapan polis, Güney Çevre Yolu’nda sepetli motorla topladığı hurda ve geri dönüşüm malzemelerini götüren A.K’yi fark edip durdurdu. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekip, şahsa yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 TL, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu 5’inci maddesi gereği korona virüs tedbirlerine aykırılıktan tutanak tutarak 3 bin 150 TL daha para cezası kesilmesini sağladı.
Toplamda 5 bin 606 TL para cezası kesilen şahsın, motoru da çekiciyle çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 49 bin 120 aileye ulaştı
YEREL HABERLER Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 49 bin 120 aileye ...
Elazığ'da "Esnaf Kardeşliği" programı
YEREL HABERLER Elazığ'da "Esnaf Kardeşliği" programı
Köyüne dönen genç adam, jeotermal suya girerek kendini koruyor
YEREL HABERLER Köyüne dönen genç adam, jeotermal suya girerek ...
Elazığ TSO Başkanı Arslan,"Bankaları, Elazığlı firmalara daha pozitif bir ayrımcılık yapmaya çağırıyorum"
YEREL HABERLER Elazığ TSO Başkanı Arslan,"Bankaları, Elazığlı ...
Elazığ'da üniversite öğrencisi, sokak hayvanlarını besliyor
YEREL HABERLER Elazığ'da üniversite öğrencisi, sokak hayvanlarını ...
Gönüllü kadın usta öğreticiler, maske üretimine başladı
YEREL HABERLER Gönüllü kadın usta öğreticiler, maske üretimine ...
Muhtar bir çok yolu kapattı, seyyar satıcı ve hurdacıların girişlerini yasakladı
YEREL HABERLER Muhtar bir çok yolu kapattı, seyyar satıcı ve ...
(Görüntülü) Elazığ'da koronavirüs hastası 9 kişi alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ'da koronavirüs hastası 9 kişi ...
Elazığ'da koronavirüs hastası 9 kişi alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Elazığ'da koronavirüs hastası 9 kişi alkışlarla ...
Elazığ’da korona virüs tedavisi gören 9 kişi alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Elazığ’da korona virüs tedavisi gören 9 kişi ...
(Görüntülü) Baskil'in Omik mezrasında koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Baskil'in Omik mezrasında koronavirüs ...
Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 44 bin aileye ulaştı
YEREL HABERLER Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 44 bin aileye ...
Elazığ'da bulvar ve yol çalışmaları
YEREL HABERLER Elazığ'da bulvar ve yol çalışmaları
Elazığ polisi, sokak hayvanları için görevde
YEREL HABERLER Elazığ polisi, sokak hayvanları için görevde
Elazığ'da karantina noktası 6'ya yükseldi
YEREL HABERLER Elazığ'da karantina noktası 6'ya yükseldi
Kovancılar'da 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kovancılar'da 1 köy karantinaya alındı
Elazığ'da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Elazığ'da bir köy karantinaya alındı
Elazığ’da gizli hayırsever, 200 ailenin elektrik faturasını ödeyecek
YEREL HABERLER Elazığ’da gizli hayırsever, 200 ailenin elektrik ...
Türkiye’nin en yaşlı ilçesi Ağın’a koronaya karşı özel önlem Korona virüs tedbirleri kapsamında, en yaşlı nüfusa sahip Elazığ’ın Ağın ilçesine Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın talimatıyla, İlçe Kaymakamlığı tarafından özel önlem alındı, 2 şehre bağlantı yolu kapatıldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en yaşlı ilçesi Ağın’a koronaya karşı ...
Koruma altındaki çocuklar "Biz bize yeteriz" dedi harçlıklarını bağışladı Elazığ'da Çocuk Evlerinde kalanda 30 çocuk, harçlıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na yatırarak destek verdi 20 yaş altında olmaları nedeniyle sokağa çıkmaları da yasak olan koruma altındaki çocuklar, günlerini daha çok spor yapıp kitap okuyarak geçirmeye başladı
YEREL HABERLER Koruma altındaki çocuklar "Biz bize yeteriz" dedi ...
Elazığ'da bitkin düşen "Kartal" tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Elazığ'da bitkin düşen "Kartal" tedavi altına alındı
Kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl Dönümünü kutladılar
YEREL HABERLER Kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz Türk ...
(Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle karantinada olan Elazığ, havadan böyle görüntülendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle karantinada olan ...
Elazığ'da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Elazığ'da sokak hayvanları unutulmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X