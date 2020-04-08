Elazığ Valisi, vatandaşların evde kalması için şiir yazıp seslendirdi

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, koronavirüsle mücadelede alınan önlemlere dikkat edilmesi için şiir yazıp seslendirdi.<br>Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla şiir yazıp seslendirdi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, videoda klarnet eşliğinde şiirini seslendirirken Elazığ'ın il genelinden ve tarihi yerlerinden görüntüler yer aldı.<br>Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Siz içerde kalın diye şiir yazdım ve okudum. Gakgom sen asılsın, devletine, bayrağına candan bağlısın. Vatan söz konusu olunca her şeyi bir kenara bırakırsın. Bugün de devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için tedbirlere uyma günü. Elazığ'ım yine üstüne düşeni yapacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-08 19:59:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.