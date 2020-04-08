Elazığ'da karantinaya alınan apartman sayısı 4'e yükseldi

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ´da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bir apartman daha karantinaya alındı. Böylece karantinaya alınan apartman sayısı 4'e yükseldi.<br>Abdullahpaşa Mahallesi 305'inci sokakta yer alan 5 katlı apartmanda oturan bir kişi, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan test sonucunda ismi açıklanmayan kişinin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine ekipler vatandaşın yaşadığı apartmanı karantinaya aldı. Apartmana giden polis ekipleri, binanın girişini demir bariyerlerle kapattı, çevrede önlem aldı. Kent merkezinde daha önce de 3 bina karantinaya alınmıştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-08 20:32:50<br>

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