Hitit dönemi heykeli jandarmaya satmak istediler 

"Bu gidiş gidiş değil"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da alıcı kılığına giren jandarmaya Hitit dönemine ait heykeli satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.N. ve K.Ş., adlı şüphelilerin ellerindeki tarihi eseri satmaya çalıştığını belirledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, alıcı gibi davranarak, şüpheliler ile irtibat kurdu. Buluşma noktasına gelen şüpheliler, alıcı zannettikleri jandarma görevlilerine Hitit dönemine ait heykeli satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Heykele el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-09 11:01:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.