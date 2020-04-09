Elazığ'da koronavirüs hastası 14 kişi, alkışlarla taburcu edildi

"Bu gidiş gidiş değil"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da, koronavirüs testleri pozitif çıkan 14 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.<br>Elazığ'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 14 kişi, kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Tedavileri başarıyla tamamlanan 14 kişi, bugün taburcu edildi. Tedavi gördükleri hastanelerde taburcu olan hastalar, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı. <br>Vali Çetin Oktay Kaldırım, 14 kişinin taburcu olmasının ardından sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, "14 hastamız bugün itibariyle tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize şehrimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-09 18:31:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.