Elazığ'da 3 apartman daha karantinaya alındı

"Bu gidiş gidiş değil"

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla 3 apartman bugün karantinaya alınmasıyla kent genelindeki karantinaya uygulamasının sürdüğü apartman sayısı 7'ye yükseldi.<br>Elazığ'da koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla bir süre önce kent merkezinde 4 apartman karantinaya alınmıştı. Bugün ise Ataşehir, Olgunlar ve Aksaray mahallelerinde bulunan 3 apartman daha karantinaya alındı. 3 apartmanıda bazı kişilerin koronavirüs testleri pozitif çıkmasıyla karantina uygulaması kapsamında apartmanlara giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-09 18:38:19<br>

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