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Elazığ'da üretilen siperlikler, bölge illere de gönderiliyor Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından seri şekilde üretilen siperlikler, hem kentte hemde bölge illere gönderilerek korona virüsüne karşı sağlıkçıları korumaya başladı

İHA

Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından seri şekilde üretilen siperlikler, hem kentte hemde bölge illere gönderilerek korona virüsüne karşı başta sağlıkçılar olmak üzere sahada çalışan bir çok görevli personeli korumaya başladı

Elazığ'da üretilen siperlikler, bölge illere de gönderiliyor Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından seri şekilde üretilen siperlikler, hem kentte hemde bölge illere gönderilerek korona virüsüne karşı sağlıkçıları korumaya başladı

Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından seri şekilde üretilen siperlikler, hem kentte hemde bölge illere gönderilerek korona virüsüne karşı başta sağlıkçılar olmak üzere sahada çalışan bir çok görevli personeli korumaya başladı
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Korona virüs salgını nedeniyle FÜ Mekatronik Bölümün öğretim üyeleri, öğrencilerinde desteğiyle sağlık çalışanlarına destek olmak için siperlik maske üretmeye başladı. Rektör, Kutbeddin Demirdağ’ın da desteğiyle iki ekip halinde günlük ortalama bin 500 tane siperlik maske üretimi yapan ekip, bunları Elazığ’da bulunan hastane, sağlık ocakları ve acil servislere ulaştırırken, çevre illere de göndermeye başladı. Elazığ'ın dışında ilk bin adet siperlik ise Malatya'ya ya gönderilirken, taleplere göre diğer illere de gönderilmesinin planlandığı bildirildi.
Siperli maske ürettiklerini belirten FÜ Mühendislik Fakültesi Mekatronik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuz Yakut, “Bu zor günümüzde bizim için çalışan sağlık personellerine bir nebze katkımız olsun diye böyle bir faaliyete başladık. Üniversitemizin yönetiminden gelen bir çağrı neticesinde bizde ne katabiliriz nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünürken Rektörümüz Kutbeddin Demirdağ bize böyle bir fırsat sundu. 23 gündür bu faaliyetlerimiz yürütüyoruz. Bu işi yapmaya yeltendiğimizde ilk etapta 3 boyutlu yazıcılarla nasıl destek sunabiliriz diye düşündük çünkü mekatronik mühendisliği bölümünün alanına giriyor. Fakat bir maskenin üretimi 2 veya 3 saat alıyordu. Oysaki taleplere baktığımızda çok acil olarak binlerce maske talep edildiği için bunun daha hızlı ve seri bir şekilde üretilmesi gerektiğini gördük. Bu nedenle 3 boyutlu yazıcılardan vazgeçtik. Şuanda bizim bölüm personelleri, öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve teknik elemanlarımızla birlikte kendimizce hızlı üretim planı geliştirdik. 2 gün de 860 adet ürettik ve Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanemize teslim ettik” dedi.

"Bölgeyi besleyecek şekilde çalışıyoruz"
Bin 500 adet maske üreterek kapasiteyi arttırdıklarını da dile getiren Yakut, “Bugün ürettiğimiz maskeleri dağıtıma yönlendireceğiz. Bunlardan bin tanesini Malatya’dan gelen doktor hocamıza teslim edeceğiz. Sadece Elazığ değil aynı zamanda bölgeyi besleyecek şekilde çalışıyoruz. Bunun dışında Elazığ Şehir Hastanesine, aile hekimliklerine, acil servislere ve acil talep edilen neresi varsa oraya dağıtımlarımızı yapıyoruz. Burada bir ekip değiliz iki grup halinde çalışıyoruz. Mekatronik bölümümüzde çalışırken ikinci grubumuz ise Elazığ Organize Sanayisinde bulunan inovasyon merkezimizde aynı faaliyetlerini yürütmekteler. Biz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Gönüllü olarak bu işe el attıktan sonra herkes bir şekilde katkısını sunuyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanya çerçevesinde farklı yollardan veya farklı yöntemlerle herkes bir şekilde katkısını sunabilir. Bizde bu yöntem ve faaliyetle katkı sunmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Malatya'ya bin adet ücretsiz gönderildi
Korona virüsünden dolayı neler yapabiliriz diye düşündüklerini ifade eden Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Başkanı İnan Orhan, “Sağlıkçı arkadaşlarımız yüz siperliği denilen ve koruyan bir maskenin ihtiyaç olduğunu ve şuan da temin edemediklerini söylediler. Bizde dernek bünyesindeki arkadaşlarımızdan ücret toplayarak sağlık çalışanlarına siperlik temin etmek için yola çıktık. Dernek üyelerimizden birisi Fırat Üniversitesinde yapıldığını ilettiler.Bize bin tane ücretsiz olarak yaptılar ve temin ettiler. Öncelikle bunları hastanelere ve personellere vereceğiz. Bunları sadece hastanelere de dağıtılacak olarak görmemek gerekiyor gerekirse market çalışanları, petrol ofisinde çalışanlarına da verilmesi gerekiyor. Sağlık çalışanlarımız önemli ama bire bir insanlarla muhatap olan kişilerin daha az hasta olması sağlıkçılar içinde bir avantaj olacaktır. Biz ne kadar az rahatsızlanırsak sağlık çalışanlarının yükünü biraz daha hafifletmiş olacağız”diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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