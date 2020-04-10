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Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, poşetle korunmaya çalıştı Elazığ'da kuvvetli yağmur etkili oldu, hazırlıklı olanlar şemsiyesiyle korunmaya çalıştı, hazırlıksız olanların ise kafalarına poşet takması dikkat çekti

İHA

Elazığ'da kuvvetli yağmur yağışı etkili oldu, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kafalarına geçirdikleri poşetle çözüm buldu.

Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, poşetle korunmaya çalıştı Elazığ'da kuvvetli yağmur etkili oldu, hazırlıklı olanlar şemsiyesiyle korunmaya çalıştı, hazırlıksız olanların ise kafalarına poşet takması dikkat çekti

Elazığ’da kuvvetli yağmur yağışı etkili oldu, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kafalarına geçirdikleri poşetle çözüm buldu.
Meteoroloji'nin uyardığı kuvvetli yağış ve dolu Elazığ'da etkili oldu. Kentte kuvvetli bir şekilde yağan yağmur nedeniyle sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar kafalarına poşet geçirerek ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı. Öte yandan, kısa süreli dolu yağışı da etkili oldu.
Şemsiye alarak tedbirli dışarı çıktığını ancak birçok vatandaşın yağışa hazırlıksız yakalandığını gözlemlediğini dile getiren vatandaşlardan Gökhan Deprem, "Her sene olduğu gibi bu sene de nisan yağmurları başladı. Ben şemsiye ile dışarı çıktım, tedbirimi aldım ancak birçok vatandaş poşetle kendini korumaya çalışıyor. Bu yağmurun yağması çiftçilerimiz için güzel bir şey. Dolu da yağdı. İnşallah bu virüs de yağmurla birlikte akar gider" dedi.
Yağmura yakalananlardan Burcu Atalanoğlu ise, “Bir aydır evden çıkmıyorum, ilk defa dışarı çıktım. Hava güzel ve güneşliydi diye dışarı çıkayım dedim, ne yazık ki yağmura yakalandım. Yağmur rahmettir, inşallah bu yağmurla birlikte şu hastalıklar gider diye dua ediyoruz” diye konuştu.
Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü bugün Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da kuvvetli yağmur ve dolunun zaman zaman etkili olacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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