Elazığ’da evde kalan gençlere "Kitap" servisi Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın "Bol bol kitap okuyun" önerisi üzerine kampanyaya dönüşüp toplanan binlerce kitap evden çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altındakilere, oluşturulan ekipler tarafından teslim edilmeye başlandı Örnek uygulama sayesinde kitaplarını alan gençler ve çocuklar, teşekkürlerini iletirken, evde kal mesajı verdi

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 20 yaş altındakiler için paylaştığı " Bol bol kitap okuyun" önerisi üzerine kampanyaya dönüşüp toplanan binlerce kitap oluşturulan ekipler sayesinde gençlere teslim edilmeye başlandı. Örnek uygulama sayesinde kitaplarını alan gençler ve çocuklar, teşekkürlerini iletirken, evde kal mesajı verdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da alınan tedbirlere vatandaşların çoğunluğu uyuyor. Yasak ve evde kal çağrılarına uyanlar için sosyal medyadan Vali Çetin Oktay Kaldırım, "20 Yaş Altı, evdeyiz değil mi. Bende sizin gibi iki gündür evden çıkmıyorum, aileme, sevdiklerime vakit ayırıyorum. Bol bol kitap okuyorum. Siz de aynısını yapın, pişman olmazsınız. Aşağıda sizinle paylaştığım kitabı okuyorum. Siz arkadaşlarınıza hangi kitabı önerirsiniz" paylaşımında bulundu. Vali Kaldırım’ın sosyal medyadan paylaşımına gençler yoğun ilgi gösterirken, kısa sürede kampanyaya dönüşüp binlerce kitap toplandı. Bunun üzerine Vali Kaldırım’ın talimatıyla, AFAD, UMKE ve Kızılay’dan oluşan özel bir ekip kuruldu, ‘Sen yeter ki evdekal, biz gönülden yardıma hazırız’ sloganıyla talepte bulunan gençlere, toplanan kitaplar teslim edilmeye başlandı. Ayrıca başlatılan uygulama ile özel oluşturulan ekipteki sağlık görevlileri de evlerine gittikleri gençlerin ateşlerini ölçerken, dışarı çıkmak zorunda kalan aile bireyleri için de maske ve eldiven hediye etti.



Evlerimizde canımız sıkılmıyor

Valilik tarafından başlatılan kitap kampanyasının yararlı olduğunu dile getiren 17 yaşındaki Ahmet Melikşah Barut, “Sokağa çıkma yasağından dolayı evdeyiz. Malum küresel sorundan dolayı çıkamıyoruz. Valiliğimizin de başlatmış olduğu bir kitap okuma kampanyası var. Bu kampanya sayesinde evlerimizde canımız sıkılmıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağının yerinde bir karar olduğuna değinen ve evlerinde kalan gençlerin kitap okumasını tavsiye eden 19 yaşındaki Sevilay Canpolat ise “Güzel bir kampanya olduğunu düşünüyorum çünkü evde kalan gençler bu sayede kendilerini geliştirebilirler. Bayağı boş bir zamanımız var, bu zamanı da kitap okuyarak geçireceğiz. Valimize de bu kampanyaları için çok teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma yasağı yerinde bir karar. Çünkü yayılma hızının her geçen gün düştüğünü görüyoruz. Test sayısına kıyasla vaka sayısı az çıkıyor. Bence önemli, iyi ve yerinde bir karar oldu. Korona virüsten kurtulmak için evde kalıyoruz. Tüm gençler de evde kalmalı ve bu salgını bir an önce yenmeliyiz” ifadelerini kullandı.



Kitabına kavuşandan Evdekal çağrısı

Vali Kaldırım da, "Kitaplarınız evlerinize gelmeye başladı. Hepinizden bol bol kitap okumanızı, evde kalmanızı ve benim hatırım için kendinize iyi bakmanızı istiyorum. Birde kitabına kavuşan her birinizin EvdekalElazığ çağrısı yapıp paylaşmanızı istiyorum" paylaşımı yaptı. Bunun üzerine kitaplarını alıp okumaya başlayan genç ve çocuklarda çekilen videoları sosyal medyadan paylaşmaya başlayarak evde kal çağrısında bulundu.

Öte yandan, kampanyaya dönüşen uygulamaya şuana kadar siyasetçisinden,yazarından, iş adamına kadar bir çok kişinin 5 binden fazla kitap bağışında bulunduğu öğrenildi.

