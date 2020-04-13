Liselilerden Esat Kabaklı ile 'evde kal' klibi

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi tarafından 'Evde kal Türkiye' sloganıyla video klip hazırlandı. Klipte, halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı da yer aldı.<br>Elazığ'da, koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra farkındalık çalışmaları da yapılıyor. Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi tarafından 'Evde kal Türkiye' sloganıyla klip hazırlandı. Halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı ve İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, öğretmen ile öğrencilerin de yer aldığı klip, herkesin evinden gönderdiği videoların birleştirilmesiyle kurgulandı. Öğretmen ve öğrencilerin 'evde kal' mesajına dönüştürerek, söylediği türkü, beğeni topladı. Kliple koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınmasının önemi vurgulandı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-13 14:17:38<br>

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