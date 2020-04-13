Elazığ'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı 

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da kaçak kazı yapan O.G., jandarma tarafından suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.G.'nin, kaçak kazı yapacağı bilgisiyle harekete geçti. Ekipler takibe aldıkları O.G.'yi arazide kazı yaparken suçüstü yakaladı. O.G. gözaltına alınırken, kullandığı malzemelere el koyuldu.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-13 15:21:50<br>
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