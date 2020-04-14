(Görüntülü) Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü

DHA

ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.  Olay, dün gece saatlerinde merkez Rizaiye Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi başına isabet eden kurşunla hayatını yitirdi. Kavgada ölen kişinin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Elazığ 2020-04-14 10:17:31

(Görüntülü) Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü

ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. <br>Olay, dün gece saatlerinde merkez Rizaiye Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi başına isabet eden kurşunla hayatını yitirdi. Kavgada ölen kişinin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Elazığ <br>2020-04-14 10:17:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü
Elazığ’da silahlı kavga, cinayetle bitti: 1 ölü Kavgada sokağa çıkma kısıtlaması olan ve olayla alakalı olmadığı ileri sürülen 69 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elazığ’da silahlı kavga, cinayetle bitti: 1 ...
Bakan Kurum: “2020 bitmeden Elazığ'da 20 bin 417, Malatya’da 4 bin 448 konutu bitireceğiz"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “2020 bitmeden Elazığ'da 20 bin 417, ...
Elazığ'da gençlere sürpriz doğum günleri
YEREL HABERLER Elazığ'da gençlere sürpriz doğum günleri
(Görüntülü) Elazığ'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ'da kaçak kazı yaparken suçüstü ...
Elazığ'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı 
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı 
Elazığ'da kaçak kazı yapan şahıs suç üstü yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçak kazı yapan şahıs suç üstü yakalandı
Liselilerden Esat Kabaklı ile 'evde kal' klibi
YEREL HABERLER Liselilerden Esat Kabaklı ile 'evde kal' klibi
Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu 58 bin 500 aileye ulaştı
YEREL HABERLER Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu 58 bin 500 aileye ...
Elazığ’da 7 katlı apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Elazığ’da 7 katlı apartman karantinaya alındı
Elazığ'da evden çıkamayan gençler kitap okuyarak zaman geçiriyor Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş altındakiler için yapılan çalışma ile 3 günde bin adet kitap servisi yapıldığı bildirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da evden çıkamayan gençler kitap okuyarak ...
Elazığ'da öğretmen ve öğrencilerden "Evde kal" klibi
YEREL HABERLER Elazığ'da öğretmen ve öğrencilerden "Evde kal" klibi
En yaşlı nüfusa sahip ilçede, yaşlılara sazlı sözlü konser Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip Elazığ’ın Ağın ilçesinde, sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstündekiler için evlerinin önlerinde sazlı sözlü konser veriliyor
YEREL HABERLER En yaşlı nüfusa sahip ilçede, yaşlılara sazlı sözlü ...
Deprem bölgesi Elazığ'dan, Bakan Soylu'ya destek Elazığlılar, "Vatandaşların derdiyle dertlenip bizzat kendisi depremzedeler ile görüştü. Bu ülkeye yapacağı daha çok hizmetler var" dedi
YEREL HABERLER Deprem bölgesi Elazığ'dan, Bakan Soylu'ya ...
Haladan yeğene polisle doğum günü pastası
YEREL HABERLER Haladan yeğene polisle doğum günü pastası
(Görüntülü) ELAZIĞ Otizmli Mert, kaybolduktan 17 saat sonra bulundu (YENİDEN)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ Otizmli Mert, kaybolduktan 17 saat ...
(Görüntülü) Otizmli Mert Aras kaybolduktan 20 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otizmli Mert Aras kaybolduktan 20 saat ...
Otizmli Mert, kaybolduktan 17 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Otizmli Mert, kaybolduktan 17 saat sonra bulundu
Mahallenin karantinaya alındığı Sivrice ilçesine giriş ve çıkışlar kısıtlandı
YEREL HABERLER Mahallenin karantinaya alındığı Sivrice ilçesine ...
Milletvekili Erol:"31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir"
YEREL HABERLER Milletvekili Erol:"31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 ...
Tarihi köprüde korona virüs tedbiri
YEREL HABERLER Tarihi köprüde korona virüs tedbiri
Elazığ’da kaybolan otizmli çocuk 20 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Elazığ’da kaybolan otizmli çocuk 20 saat sonra ...
Elazığ'da bir köy ve mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Elazığ'da bir köy ve mahalle karantinaya alındı
Evden çıkamayan çölyak hastalarına glütensiz gıda servisi
YEREL HABERLER Evden çıkamayan çölyak hastalarına glütensiz gıda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X