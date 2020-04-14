Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü (2)

<br>CİNAYET ZANLISI TUKUKLANDI<br>Elazığ'da dün akşam 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.K. 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-14 17:41:57<br>
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