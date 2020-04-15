Elazığ'da 2 binadaki karantina bitti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, koronavirüs vakası görülen 2 binadaki karantina, yeni vaka görülmemesi üzerine sonlandırıldı.<br>Elazığ'da, Sürsürü Mahallesi Zahir Sokak'taki 5 katlı apartman ile Kırklar Mahallesi Ahenk Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine 14 gün önce karantina süreci başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin giriş ve çıkışlarını kapattığı iki binada yapılan testlerin sonucunda yeni vaka görülmedi. Bunun üzerine iki binadaki karantina bugün sonlandırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-15 19:32:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.