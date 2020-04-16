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Elazığ'da salep bitkisi toplayanlara 294 bin TL ceza

DHA

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, koruma altındaki salep bitkisini toplayan 4 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilere biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi suçundan 294 bin 988 lira idari para cezası uygulandı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu, M.K., C.A., H.K. ve Ş.A.'nın Diyarbakır'dan gelerek Alacakaya ilçesinde salep soğanı toplayacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 50 kilogram...

Elazığ'da salep bitkisi toplayanlara 294 bin TL ceza

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, koruma altındaki salep bitkisini toplayan 4 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilere biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi suçundan 294 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.<br>Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu, M.K., C.A., H.K. ve Ş.A.'nın Diyarbakır'dan gelerek Alacakaya ilçesinde salep soğanı toplayacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 50 kilogram salep soğanı ele geçirildi. Bölgeye gelen Elazığ Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, salep soğanıyla yakalanan 4 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 294 bin 988 lira idari para cezası uyguladı. Koruma altında olan salep soğanları Elazığ Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü´ne teslim edildi. Ayrıca şüpheliler izin belgesi almadan Diyarbakır'dan geldikleri için jandarma ekiplerince her bir şüpheliye 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-16 12:17:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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