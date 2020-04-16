Elazığ'da pazarlarda maske dağıtımı

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Elazığ'da kurulan semt pazarlarında Korona virüsle mücadele kapsamında belediye zabıta ekipleri tarafından denetimin yanı sıra ücretsiz maske dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada," Korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları, vatandaşları bilinçlendirme ve sosyal mesafeye uyumluluk sağlanması noktasında kararlı çalışmasını sürdüren belediyemiz, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla semt pazarlarında da denetimlerine devam ediyor. Bugün kurulan Perşembe Pazarı girişinde vatandaşları maske kullanımı noktasında uyaran ekiplerimiz, maskesiz vatandaşlara da ücretsiz maske dağıttı"denildi.

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