Elazığ'da pazarlarda maske dağıtımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elazığ'da pazarlarda maske dağıtımı

İHA

Elazığ'da kurulan semt pazarlarında Korona virüsle mücadele kapsamında belediye zabıta ekipleri tarafından denetimin yanı sıra ücretsiz maske dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Elazığ'da pazarlarda maske dağıtımı

Elazığ'da kurulan semt pazarlarında Korona virüsle mücadele kapsamında belediye zabıta ekipleri tarafından denetimin yanı sıra ücretsiz maske dağıtımı yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada," Korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları, vatandaşları bilinçlendirme ve sosyal mesafeye uyumluluk sağlanması noktasında kararlı çalışmasını sürdüren belediyemiz, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla semt pazarlarında da denetimlerine devam ediyor. Bugün kurulan Perşembe Pazarı girişinde vatandaşları maske kullanımı noktasında uyaran ekiplerimiz, maskesiz vatandaşlara da ücretsiz maske dağıttı"denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da 5 bin aileye Ramazan yardımı
YEREL HABERLER Elazığ'da 5 bin aileye Ramazan yardımı
Elazığ polisi, uyuşturucu tacirini suç üstü yakaladı
YEREL HABERLER Elazığ polisi, uyuşturucu tacirini suç üstü yakaladı
Elazığ'da salep bitkisi toplayanlara 294 bin TL ceza
YEREL HABERLER Elazığ'da salep bitkisi toplayanlara 294 bin TL ceza
Elazığ'da Salep soğanı toplayan 4 kişiye 307 bin TL'lik rekor ceza Elazığ'da salep soğanı toplayan 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahripten 294 bin 988 TL, izin belgesiz şehir dışından geldikleri için ise 12 bin 600 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Elazığ'da Salep soğanı toplayan 4 kişiye 307 bin ...
4 bin yıllık " Harput" ilk defa böyle boş görüntülendi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Harput Mahallesi ilk defa bu kadar boş kaldı, havadan çekilen görüntüler hüzünlendirdi Camilerden yükselen 5 vakit ezan sesi dışında, ses çıkmayan tarihi mahalledeki durumu Muhtar Demirpolat "Öksüz kaldı" sözleriyle durumu özetledi
YEREL HABERLER 4 bin yıllık " Harput" ilk defa böyle boş ...
Elazığ'da bir ilçeye giriş çıkış yasaklandı Korona virüs tedbirleri kapsamında Baskil ilçesine giriş çıkışlar yasaklanırken, kent merkezin de de bir apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Elazığ'da bir ilçeye giriş çıkış yasaklandı Korona ...
(Görüntülü) Elazığ'da 2 binadaki karantina bitti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ'da 2 binadaki karantina bitti
Elazığ'da 2 binadaki karantina bitti
YEREL HABERLER Elazığ'da 2 binadaki karantina bitti
Elazığ'da 2 binadaki karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da 2 binadaki karantina kaldırıldı
(Görüntülü) 5 yaşındaki Yusuf'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış
YEREL HABERLER (Görüntülü) 5 yaşındaki Yusuf'tan Milli Dayanışma ...
5 yaşındaki Yusuf'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış
YEREL HABERLER 5 yaşındaki Yusuf'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na ...
5 yaşındaki Yusuf "Ben devletime bağış yapacağım" dedi, 10 TL'sini verdi Elazığ'da devriye görevinde olan jandarma ekibini gören 5 yaşındaki Yusuf Can, harçlığı olan 10 TL'sini, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma kampanyasına bağışladı
YEREL HABERLER 5 yaşındaki Yusuf "Ben devletime bağış yapacağım" ...
Tutaş: “Elazığ’da olan futbolcularımızla çalışmalarımız başladı”
YEREL HABERLER Tutaş: “Elazığ’da olan futbolcularımızla ...
Elazığ'da çalışıp, farklı illerde ikamet edenlerin şehre girişi yasaklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da çalışıp, farklı illerde ikamet edenlerin ...
Ağabeyi istedi, Jandarma küçük Eymen’e sürpriz doğum günü yaptı Elazığ’da 12 yaşındaki ağabey, 4 yaşına giren hasta kardeşi Eymen için jandarmayı aradı doğum günü sürprizi yaptırdı, o anlar durumdan haberi olmayan kronik rahatsızlığı bulunduğu için evden çıkamayan baba ile birlikte aileyi mutlu etti
YEREL HABERLER Ağabeyi istedi, Jandarma küçük Eymen’e sürpriz doğum ...
Elazığ’ın Palu ilçesinde bir bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Elazığ’ın Palu ilçesinde bir bina karantinaya alındı
İkameti olmayan çalışanların Elazığ'a giriş ve çıkışına yasak
YEREL HABERLER İkameti olmayan çalışanların Elazığ'a giriş ve ...
(Görüntülü) Elazığ'da koronavirüsü yenen 8 hasta alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ'da koronavirüsü yenen 8 hasta ...
Elazığ'da koronavirüsü yenen 8 hasta alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Elazığ'da koronavirüsü yenen 8 hasta alkışlarla ...
Elazığ'da koronayı yenen hasta alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Elazığ'da koronayı yenen hasta alkışlarla taburcu ...
Köylerdeki sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Köylerdeki sokak hayvanları unutulmadı
Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü (2)
YEREL HABERLER Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü (2)
Elazığ’da korona virüse karşı mücadele
YEREL HABERLER Elazığ’da korona virüse karşı mücadele
Elazığ'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X