Depremde hasar alan binanın çatısı yandı Büyüyen yangın, bitişikteki 2 binanın çatısına da sıçradı, itfaiyenin 1 saatten fazla süren çalışmasıyla yangın söndürüldü

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Elazığ’da depremde boşaltılan bir binanın çatı katında çıkan yangın, yanındaki 2 binanın çatısına sıçradı. Yangın, itfaiyenin 1 saatten fazla süren çalışmasıyla söndürüldü

Yangın, merkeze bağlı Rızaiye Şehit Nadir Ozan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde aldığı hasardan dolayı boşaltılan 5 katlı bir apartmanın çatı katından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.Yangın bitişiğindeki binaların çatısına da sıçradı. Olay yerine Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatten fazla süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürdü.

Öteyandan mahalle sakinlerinde panik oluşturan 3 çatının zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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