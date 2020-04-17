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Deprem ve korona ile mücadele eden Elazığ'da yardım miktarı 521 milyona ulaştı 24 Ocak’ta 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depremi sonrası depremzedelere 76 milyon lirası nakit toplamda 521 milyon liralık destek sağlandı Depremin yanı sıra korona ile de mücadele edilen şehirde her türlü tedbir alınarak salgının yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor 4 farklı noktada kurulan konteyner kentlerde ise 5 bin 234 kişi yaşıyor

İHA

Elazığ'da hem korona virüsle mücadele hem de deprem sonrasında yaraların sarılma süreci devam ediyor. Deprem nedeniyle 4 farklı noktada kurulan konteyner kentlerde 5 bin 234 kişi yaşarken, şu ana kadar depremzedelere 76 milyonu nakdi olmak üzere 521 milyon liralık destek sağlandığı bildirildi.

Deprem ve korona ile mücadele eden Elazığ'da yardım miktarı 521 milyona ulaştı 24 Ocak’ta 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depremi sonrası depremzedelere 76 milyon lirası nakit toplamda 521 milyon liralık destek sağlandı Depremin yanı sıra korona ile de mücadele edilen şehirde her türlü tedbir alınarak salgının yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor 4 farklı noktada kurulan konteyner kentlerde ise 5 bin 234 kişi yaşıyor

Elazığ’da hem korona virüsle mücadele hem de deprem sonrasında yaraların sarılma süreci devam ediyor. Deprem nedeniyle 4 farklı noktada kurulan konteyner kentlerde 5 bin 234 kişi yaşarken, şu ana kadar depremzedelere 76 milyonu nakdi olmak üzere 521 milyon liralık destek sağlandığı bildirildi.
24 Ocak’ta Elazığ’da 37, Malatya’da 4 kişinin hayatını kaybettiği Sivrice merkezli 6.8’lik depremin yaraları sarılmaya devam ederken, kentte bir taraftan da korona virüsle mücadele çalışması yoğun olarak yapılıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında şu ana kadar il merkezinde 5 apartman ile 4 ilçede 2 köy, 2 mahalle ve 1 mezranın karantinaya alındığı kentte ana caddeler trafiğe kapatılıp, yaya girişleri de kontrollü gerçekleştiriliyor. Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın başkanlık yaptığı İl Pandemi Kurulu kararıyla korona virüsü tedbirleri kapsamında 5 bin 234 kişinin yaşamını sürdürmeye başladığı konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezlerinde misafir girişlerine kısıtlama getirilerek, virüsün buluşmasının önüne geçiliyor.

76 milyondan fazlası nakit toplam 521 milyon liralık yardım yapıldı
Deprem sonrasında başlayan çalışmalarla 15 günlük kısa bir zamanda 1’i Sivrice ilçesinde, 3’ü kent merkezinde toplam 2 bin 584 konteyner evden oluşan geçici barınma merkezlerinde 5 bin 324 kişi yaşamaya başladı. Temel gıdaların yanı sıra elektrik ve suyun da devlet kurumları tarafından ücretsiz olarak karşılandığı geçici barınma merkezlerinde aileler yaşama tutundu. Bugüne kadar AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından depremzedelere 76 milyondan fazla nakit ödeme yapıldı. Nakdi ve ayni yardımların toplam miktarının ise 521 milyon lira olduğu bildirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da valilik koordinesinde tüm kurumların katılımıyla korona virüs tedbirleri en üst düzeyde tutulmaya çalışılıyor. Kent merkezinde tüm ana caddelerin trafiğe kapatıldığı şehirde, vatandaşların yoğunluk oluşturmaması için kısıtlamalar uygulanıyor. Özellikle Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip ilçesi Ağın’da giriş çıkışlar tamamen kontrol altında tutulurken, konteyner kentler ile tarihi Harput Mahallesi’ne misafir girişi kabul edilmiyor. Toplu taşıma araçlarından kent meydanına kadar her yerin düzenli olarak dezenfekte edildiği şehirde, sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşlarla birlikte depremzedelerin tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından kapı kapı gezilerek gideriliyor.

Depremzedeler devletten razı
Depremde evi hasar gördüğü için konteyner kentte yaşayan Dursun Karadeniz, “Evlere girmek yasak olduğu için bize burayı tahsis ettiler, şimdilik burada kalıyoruz. Hizmet mükemmel, Allah razı olsun, polis karakolumuz, sağlık ocağımız var. Şimdi de burada market açılıyor. Buranın temizliği falan da yapılıyor. Belediye çöpleri toplatıyor, temizlik mükemmel. Burada en büyük fayda elektrik ve su faturalarından ücret alınmaması. Burada bütün işler elektrik ve su üzerine oluyor, o da paralı olsaydı belimiz kırılırdı. Burada kalan insanlar gariban insanlar. Ev gitti, eşya gitti, huzur gitti, bir de bunun yanı sıra elektrik ve suyu devletimiz bedava yapmasaydı hem maddi anlamda hem de psikolojik anlamda çok zorluk çekerdik” dedi.
Konteyner kente yerleşen Saffet Uçar ise, “Burada Allah’a şükür durumumuz gayet iyi. Allah devletimize zeval vermesin. Korona virüs bir tek Türkiye’yi değil dünyayı mahvetti. Allah bir an önce tüm Müslümanların üzerinden bu virüsü def eder inşallah” ifadelerini kullandı.
Evinin oturulacak durumunun kalmadığını aktaran depremzedelerden Feyzullah Yılmaz, “Evlerimiz ağır hasarlı olduğundan dolayı oturacak durumda değildi. Devletimiz bize imkan verdi, buraya geldik. Allah devletten razı olsun, imkan verdiler buraya geldik. Elektrik ve su faturalarını bize bıraksalardı ödeyemezdik. Burada öyle insanlar var ceplerinde beş kuruş yok. Devletimizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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