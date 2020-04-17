Kaçak balık avlayıp, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye 15 bin lira ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde kaçak balık avlayıp, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye toplam 15 bin 450 lira para cezası kesildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak avcılıkla mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmada, Baskil ilçesinde 3 kişi, kaçak balık avlarken suçüstü yakalandı. Jandarma ekiplerince, 3 kişiye kaçak avcılık yaptıkları ve koronavirüs tedbirleri kapsamında köyler arası geçişlerde alınan kısıtlama uygulamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 450 lira para cezası kesildi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-17 12:44:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.