FÜ'de akademisyenlerin 2 projesi kabul edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

FÜ'de akademisyenlerin 2 projesi kabul edildi

İHA

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ) akademisyenlerin yüksek bütçeli 2 TUBİTAK projesinin kabul edildiği bildirildi.

FÜ'de akademisyenlerin 2 projesi kabul edildi

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ) akademisyenlerin yüksek bütçeli 2 TUBİTAK projesinin kabul edildiği bildirildi.
FÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Özcan ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Sedat Savaş tarafından hazırlanan 20192. döneminde TÜBİTAK 1001 programına sunulan projeler başarılı bulundu. Başarılı bulunan projelerin desteklenmesine karar verildi.Bu projeler sayesinde yaklaşık 1.5 milyon TL bütçenin Fırat Üniversitesine aktarılmasının sağlandığı aktarıldı.
Yürütücüler başta olmak üzere proje ekiplerini tebrik eden FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Covid19 pandemisi ile mücadele döneminin akademik personelin proje yazması için uygun bir zaman olabileceğini ve TÜBİTAK 1001 2020 yılı 1. Dönem proje başvurularının 22 Mayıs tarihinde başlayacağını belirtti.
Rektör Demirdağ, faaliyetlere verdikleri desteklerin artarak devam edeceğini de vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Kaçak balık avlayıp, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye 15 bin lira ceza
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaçak balık avlayıp, koronavirüs ...
Kaçak balık avlayıp, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye 15 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak balık avlayıp, koronavirüs tedbirlerini ihlal ...
Elazığ'da kaçak balık avcılarına korona cezası
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçak balık avcılarına korona cezası
(Görüntülü) Elazığ depreminde hasar gören, boş binanın çatısı yandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ depreminde hasar gören, boş ...
Deprem ve korona ile mücadele eden Elazığ'da yardım miktarı 521 milyona ulaştı 24 Ocak’ta 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depremi sonrası depremzedelere 76 milyon lirası nakit toplamda 521 milyon liralık destek sağlandı Depremin yanı sıra korona ile de mücadele edilen şehirde her türlü tedbir alınarak salgının yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor 4 farklı noktada kurulan konteyner kentlerde ise 5 bin 234 kişi yaşıyor
YEREL HABERLER Deprem ve korona ile mücadele eden Elazığ'da yardım ...
Elazığ'da Korona tedbiri, buğday pazarının kapatılması kararlaştırıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da Korona tedbiri, buğday pazarının ...
Sabah yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu Elazığ'da sabah evden yürüyüş için çıktığı öğrenilen 67 yaşındaki şahsın kaldırım kenarında cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Sabah yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu Elazığ'da ...
Elazığ'da Vefa grubundan " Online" hizmet
YEREL HABERLER Elazığ'da Vefa grubundan " Online" hizmet
Elazığ depreminde hasar gören, boş binanın çatısı yandı
YEREL HABERLER Elazığ depreminde hasar gören, boş binanın çatısı ...
Depremde hasar alan binanın çatısı yandı Büyüyen yangın, bitişikteki 2 binanın çatısına da sıçradı, itfaiyenin 1 saatten fazla süren çalışmasıyla yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Depremde hasar alan binanın çatısı yandı Büyüyen ...
Elazığ'da pazarlarda maske dağıtımı
YEREL HABERLER Elazığ'da pazarlarda maske dağıtımı
Elazığ'da 5 bin aileye Ramazan yardımı
YEREL HABERLER Elazığ'da 5 bin aileye Ramazan yardımı
Elazığ polisi, uyuşturucu tacirini suç üstü yakaladı
YEREL HABERLER Elazığ polisi, uyuşturucu tacirini suç üstü yakaladı
Elazığ'da salep bitkisi toplayanlara 294 bin TL ceza
YEREL HABERLER Elazığ'da salep bitkisi toplayanlara 294 bin TL ceza
Elazığ'da Salep soğanı toplayan 4 kişiye 307 bin TL'lik rekor ceza Elazığ'da salep soğanı toplayan 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahripten 294 bin 988 TL, izin belgesiz şehir dışından geldikleri için ise 12 bin 600 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Elazığ'da Salep soğanı toplayan 4 kişiye 307 bin ...
4 bin yıllık " Harput" ilk defa böyle boş görüntülendi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Harput Mahallesi ilk defa bu kadar boş kaldı, havadan çekilen görüntüler hüzünlendirdi Camilerden yükselen 5 vakit ezan sesi dışında, ses çıkmayan tarihi mahalledeki durumu Muhtar Demirpolat "Öksüz kaldı" sözleriyle durumu özetledi
YEREL HABERLER 4 bin yıllık " Harput" ilk defa böyle boş ...
Elazığ'da bir ilçeye giriş çıkış yasaklandı Korona virüs tedbirleri kapsamında Baskil ilçesine giriş çıkışlar yasaklanırken, kent merkezin de de bir apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Elazığ'da bir ilçeye giriş çıkış yasaklandı Korona ...
(Görüntülü) Elazığ'da 2 binadaki karantina bitti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ'da 2 binadaki karantina bitti
Elazığ'da 2 binadaki karantina bitti
YEREL HABERLER Elazığ'da 2 binadaki karantina bitti
Elazığ'da 2 binadaki karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da 2 binadaki karantina kaldırıldı
(Görüntülü) 5 yaşındaki Yusuf'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış
YEREL HABERLER (Görüntülü) 5 yaşındaki Yusuf'tan Milli Dayanışma ...
5 yaşındaki Yusuf'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış
YEREL HABERLER 5 yaşındaki Yusuf'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na ...
5 yaşındaki Yusuf "Ben devletime bağış yapacağım" dedi, 10 TL'sini verdi Elazığ'da devriye görevinde olan jandarma ekibini gören 5 yaşındaki Yusuf Can, harçlığı olan 10 TL'sini, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma kampanyasına bağışladı
YEREL HABERLER 5 yaşındaki Yusuf "Ben devletime bağış yapacağım" ...
Tutaş: “Elazığ’da olan futbolcularımızla çalışmalarımız başladı”
YEREL HABERLER Tutaş: “Elazığ’da olan futbolcularımızla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X