Elazığ’da çatı yangını

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Elazığ’da bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Şahinkaya köyünden müstakil bir evin çatısında çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

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