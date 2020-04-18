Deprem sonrasında bir mahalle bu hale geldi Elazığ'da meydana gelen depremin ardından en çok hasar alan yapının bulunduğu mahallerden Abdullahpaşa'da bir çok yıkım yapıldı, son hali havadan görüntülendi

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından en çok hasar alan yapının bulunduğu mahallerden Abdullahpaşa'da bir çok yıkım yapıldı, son hali havadan görüntülendi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, binlerce yapı ise ağır hasar gördü. Meydana gelen depremde en fazla zarar gören mahallelerden birisi de Abdullahpaşa oldu. Şuana kadar mahallede yüzlerce konutun bulunduğu yaklaşık 35 hektarlık alanda yıkımlar gerçekleştirildi. Bölge İHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi. Yıkım çalışmalarının yapıldığı bölgede yeni konutların yapılacağı belirtildi.

Depremden dolayı Abdullahpaşa Mahallesinin de en ağır darbeyi aldığını aktaran Mahalle Muhtarı Yavuz Köse, “Şuan da iki çarşımızla birlikte 300 binamızın yıkımı gerçekleşti. Tabi yıkımı gerçekleşen yerlerde kentsel dönüşüm de oldu. TOKİ tarafından burada ki evlerimiz yapılacak. Yaklaşık olarak iki bin 500 tane bina yapılacak. Şuan da yıkım çalışmalarının yüzde 99’u bitti. Kentsel dönüşüm alanına girdiği yerde de şuan da zemin etüt çalışmaları yapılmakta. Ağır hasarlı binalarımız halen var"dedi.

Orta hasardan ağır hasara dönenler, az hasardan orta hasara dönen orta hasardan da az hasara dönen binalar olduğuna da değinen Köse, "Bunlar da tam sonuca geçtikten sonra kentsel dönüşüm alanı uzatılabilir. Şuan yaklaşık olarak 3035 hektarlık bir alan yıkıldı. 266’ncı sokağımızda 4 bina yıkılıp kentsel dönüşüme girdi. Ayrıca 271 ve 272’nci sokağımızda ki bir hektarlık alanımız geri dönüşüme girdi"ifadelerini kullandı.

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