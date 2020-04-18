Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheliye gözaltı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada bagajın gizli bölümüne yerleştirilmiş 1 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır yolunda düzenlenen yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine otomobil durduruldu. Narkotik köpeği Nina'nın otomobile tepki vermesiyle detaylı arama yapıldı. Aramada, otomobilin bagajındaki gizli bölüme yerleştirilmiş 1 kilo esrar bulundu. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-18 20:30:11<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.