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İçme suyu vanasını çalan zanlı yakalandı

DHA

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, içme suyu vanasını çalan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren Elazığ İçme Suyu Projesi'ne ait sulama vanasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İnceleme yapan ekipler içme suyu vanası çalanın C.E. olduğunu tespit etti. C.E., jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınırken, çaldığı vanaya ise el konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ 2020-04-19 16:45:06

İçme suyu vanasını çalan zanlı yakalandı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, içme suyu vanasını çalan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren Elazığ İçme Suyu Projesi'ne ait sulama vanasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İnceleme yapan ekipler içme suyu vanası çalanın C.E. olduğunu tespit etti. C.E., jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınırken, çaldığı vanaya ise el konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-19 16:45:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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