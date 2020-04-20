Elazığ'da otomobildeki 1 kilo esrara 2 tutuklama

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 1 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır karayolunda oluşturulan kontrol noktasında sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği Nina'nın otomobile tepki vermesiyle yapılan detaylı aramada, bagajdaki gizli bölmede 1 kilo esrar bulundu. Esrara el konulurken, otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-20 09:36:49<br>

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