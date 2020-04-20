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Davul ve klarnetin sesini duyan oynamaya başladı Elazığ'da tur otobüsüyle sokak sokak gezen davullu, klarnetli ekip evde kalanlara konser verdi, vatandaşlar balkonlarda oynayarak eşlik etti Otobüsün önüne gelen bir kişi ise müziğin keyfini çıkartıp, uzun süre oynadı

İHA

Elazığ'da tur otobüsüyle sokak sokak gezen davullu, klarnetli ekip evde kalanlara konser verdi, vatandaşlar balkonlarda oynayarak eşlik etti. Davul ve klarneti gören bir kişi ise, apartmanların önünde doyasıya oynamanın tadını çıkardı.

Davul ve klarnetin sesini duyan oynamaya başladı Elazığ'da tur otobüsüyle sokak sokak gezen davullu, klarnetli ekip evde kalanlara konser verdi, vatandaşlar balkonlarda oynayarak eşlik etti Otobüsün önüne gelen bir kişi ise müziğin keyfini çıkartıp, uzun süre oynadı

Elazığ'da tur otobüsüyle sokak sokak gezen davullu, klarnetli ekip evde kalanlara konser verdi, vatandaşlar balkonlarda oynayarak eşlik etti. Davul ve klarneti gören bir kişi ise, apartmanların önünde doyasıya oynamanın tadını çıkardı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya dikkat ediyor.Kentte tüm kurumlar üzerine düşen görevi yaparken, belediye de sosyal etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda tur otobüsü ile daha önce doğum günleri kutlayan ekip, bu sefer davul ve klarnet eşliğinde sokak sokak gezerek müzik ziyafeti verdi. Davul ve klarnetin sesini duyan vatandaşlar balkonlara çıkarak oynadı. Bir apartmanın önünde duran otobüsten inen davul çalan kişiyi gören bir kişi ise yanlarına gelerek müziğin ritmine kendini kaptırıp doyasıya oynaması dikkat çekti. Neşeli anların yaşandığı etkinlikte, evde kal çağrıları da yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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