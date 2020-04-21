'Kırmızı Montlular', koronavirüse karşı sokakta

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Kırmızı Montlular', koronavirüse karşı sokakta

DHA

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi', Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde depremzedelerin ve koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların ihtiyaçları için seferber oluyor. Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilik desteğiyle 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun katılımıyla 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' kuruldu. Gönüllüler, depremin ilk gününden bu...

'Kırmızı Montlular', koronavirüse karşı sokakta

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi', Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde depremzedelerin ve koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların ihtiyaçları için seferber oluyor.<br>Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilik desteğiyle 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun katılımıyla 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' kuruldu. Gönüllüler, depremin ilk gününden bu yana depremzede vatandaşlara ulaşarak gıda, giysi, ısınma ve temizlik yardımında bulundu. Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların mağdur olmaması adına Vefa Sosyal Destek Grubu'nu görevlendirdi. Yayımlanan genelgenin ardından Elazığ'da da kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na, Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi de dahil edildi. Gönüllüler, depremzedelerle birlikte sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlara da hizmet etmeye başladı. Bu kapsamda hareketin gönüllüleri, güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla da şehirlerarası yol kontrol noktalarında çalışan polis ekiplerini ziyaret ederek çorba ikramında bulundu. Daha sonra Kırklar Mahallesi'nde kurulan konteyner kenti ziyaret eden gönüllüler, konteyner evlerde kalan çocukların evde kalmaları için okuma ve boyama kitapları dağıttı.<br>'GÖNÜLLÜ OLARAK DESTEK VERİYORUZ'<br>Kırmızı Montlular Hareketi Kurucu Başkanı Erhan Eğit, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın kurduğu Vefa Destek ekiplerine gönüllü olarak destek verdiklerini belirterek, "Kimi zaman köylerde olan yaşlılarımıza koli, kimi zaman çocuklar için oyuncaklar, boyama kitapları veriyoruz. Bugün de özellikle 7 gün 24 saat bizlerin güvenliği için çalışan güvenlik güçlerimize az da olsa bir çorba ikramında bulunduk. Çünkü onların bu ülkeye hizmeti tartışılmaz bir gerçek. 24 Ocak'ta ilimiz çok ciddi bir depremle sarsıldı ve devletimiz her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın hizmetine Hızır gibi yetişti ve konteyner kentler kurdu. Bugün de konteyner kentlerde olan miniklerimiz dışarı çıkmasınlar, evlerinde olsunlar diye onlara kitaplar ve boyama kitapları hediye edeceğiz ve onlara da yine koronadan dolayı dışarı çıkmamaları gerektiğini ve evlerinde zaman geçirmeleri gerektiğini ifade edeceğiz" dedi.<br>Depremden bu yana sahada olduklarını belirten gönüllü Tülay Kaçar ise "Elimizden geldiği kadar yetiştirmeye çalıştık. Bizim tek amacımız şu anda halk olarak, millet olarak evde kal çağrısına milleti teşvik edebilmek. Elimizdeki imkanlarla hizmet sunmak. Lütfen Türkiye, evde kal hayatta kal" diye konuştu.<br>Konteyner kentte yaşayan Miraç Fikri Adıyaman da "Evimiz hasar gördüğü için buradayız. Kırmızı montlu gönüllü abilerimize de teşekkür ederim bize kitap getirdiler. Arkadaşlarımızı da düşündükleri için çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-21 08:33:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Kırmızı Montlular', koronavirüse karşı sokakta
YEREL HABERLER 'Kırmızı Montlular', koronavirüse karşı sokakta
Elazığ'da korona'yı yenen hastalar alkışlarla taburcu edildi Vali Çetin Oktay Kaldırım, bugüne kadar kentte taburcu olan hasta sayısının 33 olduğunu açıkladı
YEREL HABERLER Elazığ'da korona'yı yenen hastalar alkışlarla taburcu ...
Yaban keçileri, foto kapanla görüntülendi
YEREL HABERLER Yaban keçileri, foto kapanla görüntülendi
Muhtar, yaş sınırına takılan köylüsünün tarlasını sürdü, ekimini yaptı
YEREL HABERLER Muhtar, yaş sınırına takılan köylüsünün tarlasını ...
Davul ve klarnetin sesini duyan oynamaya başladı Elazığ'da tur otobüsüyle sokak sokak gezen davullu, klarnetli ekip evde kalanlara konser verdi, vatandaşlar balkonlarda oynayarak eşlik etti Otobüsün önüne gelen bir kişi ise müziğin keyfini çıkartıp, uzun süre oynadı
YEREL HABERLER Davul ve klarnetin sesini duyan oynamaya ...
Elazığ'da taksici önlemini ücretsiz maske ve eldivenle aldı
YEREL HABERLER Elazığ'da taksici önlemini ücretsiz maske ve ...
Elazığ'da otomobildeki 1 kilo esrara 2 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'da otomobildeki 1 kilo esrara 2 tutuklama
Elazığ'da uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli ...
(Görüntülü) İçme suyu vanasını çalan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İçme suyu vanasını çalan zanlı yakalandı
İçme suyu vanasını çalan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER İçme suyu vanasını çalan zanlı yakalandı
Elazığ'da içme suyu vanasını çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da içme suyu vanasını çalan şüpheli yakalandı
Kerpiç konakta 90 yıllık tahıl ambarları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kerpiç konakta 90 yıllık tahıl ambarları ortaya çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X