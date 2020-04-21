Elazığ'da koronavirüsü yenen 11 kişi alkışlarla taburcu oldu

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, koronavirüs tedavileri tamamlanan 11 kişi, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.<br>Elazığ'da koronavirüs testleri pozitif çıkan hastaların tedavileri kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor. Hastanelerde tedavileri başarıyla tamamlanan 11 kişi daha taburcu oldu. Koronavirüsü yenip taburcu olan 11 kişi, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla evlerine uğurlandı.<br>Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentteki hastanelerde bugüne kadar 33 kişinin taburcu olduğunu ifade ederek, "İlimizde tedavileri devam eden pozitif vakalarda taburcu sayımız 33'e ulaştı. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımız ve kamu personelimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlara çok şey borçluyuz. Sağlığımız ve mutlu yarınlarımız için evde kal Elazığ" dedi.<br> <br> DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-21 09:42:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.