Elazığ'da 65 bin kaçak makaron ele geçirildi

'Ablam ve ben'

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kaçak tütün satışı yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda 65 bandrolsüz makaron ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir iş yerinde gümrük kaçağı tütün ürünlerinin satışı yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, iş yerine düzenlediği operasyonda 65 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi.<br>Kaçak makaronlara el konulurken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-21 20:10:38<br>

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