Elazığ’da korona virüs tedbirleri kapsamında 24 Nisan saat 00.00’dan itibaren Ramazan ayı boyunca geçerli olmak üzere çeşitli kısıtlama kararları alındı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüse karşı tedbirler arttırıldı. Bu kapsamda Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığındaki Hıfzıssıhha Meclisi 24.04.2020 tarihi saat 00.00’dan itibaren uygulanacak yeni kısmi kısıtlama kararları aldı. Alınan tedbirler kapsamında Ramazan ayı boyunca saat 18.0020.00 arası fırınlardan pide ve ekmeğin açıktan satışı yasaklandı, evlere servis yapılmasına izin verildi. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde ilçe ve il arasında gidip gelmelerin de yasaklandığı kentte ticari satış yapan işletmelerin her gün saat 20.00 itibariyle kapanması kararlaştırıldı. Ayrıca park, meydan, yürüyüş, gezinti alanları gibi kamuya açık alanlarda dolaşmanın saat 20.0006.00 arasında yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde 24.04.2020 tarihi saat 00.00’dan itibaren, temel gıda, temel sağlık malzemeleri satan yerler, akaryakıt istasyonları, konaklama alanları ve eczaneler dışında kalan ticari satış yapan işletme ve alanlarının her gün saat 20.00 itibariyle kapanmasına, saat 20.0006.00 saatleri arasında park, meydan, yürüyüş, gezinti alanları gibi kamuya açık alanlarda dolaşmanın veya bulunmanın yasaklanmasına, Ramazan ayı boyunca fırın gibi yerlerden pide, ekmek gibi ürünlerin vatandaşa açıktan satışlarının saat 18.0020.00 arası yasaklanmasına, bu saatler arası ilgili işletmeler tarafından evlere servis yapılmasına müsaade edilmesi kararlaştırıldı" denildi.

Diğer saatlerde fırın gibi üretim yapan yerlerin önünde vatandaşın sosyal mesafeye uymasını sağlayacak fiziki tedbirlerin alınacağı aktarılan açıklamanın devamında, ikinci bir karara kadar hafta sonları ve resmi tatil günlerinde ilçelerden il merkezine ve il merkezinden ilçelere toplu taşıma dahil, zaruri haller ve zorunlu kamu hizmetleri hariç araç gidiş gelişlerinin yasaklanmasına da karar verildiği kaydedildi.

Öte yandan, karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca her ihlal için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

