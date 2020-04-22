Meteorolojiden yağış uyarısı

Balkan Senfoni Orkestrası üyeleri TBMM'nin açılışının 100. yılı için "evlerinden" İstiklal Marşı'nı icra etti

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü 3 il için yağış uyarısı yaptı.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçmesi, yer yer dolu hadisesinin görülmesi bekleniyor"denildi.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, rüzgarın orta yer yer kuvvetli eseceği kaydedildi.

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