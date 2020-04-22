Pandemi hastanesinde sağlık çalışanları yorgunluklarını oynayarak attı

Balkan Senfoni Orkestrası üyeleri TBMM'nin açılışının 100. yılı için "evlerinden" İstiklal Marşı'nı icra etti

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'daki Pandemi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, yorgunluklarını şarkılar eşliğinde oyun oynayarak attı.<br>Fırat Üniversitesi bünyesinde koronavirüsle mücadele amacıyla kurulan Pandemi Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, günün yorgunluğunu şarkılar eşliğinde oyun oynayarak attı. Cep telefonu kamerasında kaydedilen görüntülerde, bir odaya müzik eşliğinde sırayla giren sağlık çalışanları, daha sonra hep birlikte çiftetelli oynadıkları anlar yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-22 11:02:18<br>

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