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Elazığ’da kapatılan cadde de yenileme çalışması başlatıldı

İHA

Elazığ'da Korona virüs tedbirleri kapsamında araç girişine tamamen kapatılan Gazi Caddesi'nde yenileme çalışması başlatıldı.

Elazığ’da kapatılan cadde de yenileme çalışması başlatıldı

Elazığ'da Korona virüs tedbirleri kapsamında araç girişine tamamen kapatılan Gazi Caddesi'nde yenileme çalışması başlatıldı.
Valilik kararıyla salgına karşı kapatılan kentin en yoğun Gazi caddesinde, durumu fırsata çeviren Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve asfalt yenileme çalışmasına başladı. Başlatılan çalışma kapsamında asfalt sökümleri yapılırken, kaldırımlarda bakım onarıma alındı. Asfalt sökümün tamamlanmasının ardından yeni asfalt dökümü yapılacağı bildirildi.
Korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerini anımsatan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bu zor süreci hepimiz üzerimize düşeni yaparak geride bırakacağız. Elazığ Belediyesi olarak alınması gereken tedbirler noktasında tüm ekiplerimizle sahadayız, çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Özellikle şehir içi trafiği rahatlatmak adına bu süreci çalışmalarımızla da kazanca çevirmenin gayreti içindeyiz. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şehrin dört bir yanında yeni yollar ve yol genişletme çalışmalarını gayretle yürütüyorlar.Şehrimizin merkezi konumunda yer alan ve yaşanan salgın tedbirleri kapsamında trafiğe kapalı bulunan Gazi Caddesi’nde asfalt yenileme ve kaldırım bakım onarım çalışması gerçekleştirilecek. Vali Fahribey Caddesi’nde ise asfalt ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Bu noktalarda trafik açısından yaşanan sakinliği fırsat bilerek, süratle bu caddelerimize konfor kazandıracağız. Çalışmalarımızla Elazığ’ımızın güzel ve kaliteli yaşanılabilir olmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Şerifoğulları, ayrıca Cumhuriyet, Ulukent, Ataşehir, Hicret ve Aksaray, Çayda Çıra Mahalleleri ile Şahinkaya Köyü'nde yol çalışmalarının olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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