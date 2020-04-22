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Elazığ'da lösemili çocuklara 23 Nisan sürprizi 

DHA

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji bölümünde tedavi gören 35 lösemili çocuk için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Umut ve Yaşam Derneği Elazığ Şubesi'nce hastanenin bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan etkinlikte gitar eşliğinde şarkılar söylendi, havaya balonlar bırakıldı. Hastanede tedavi gören lösemili çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Elazığ'da lösemili çocuklara 23 Nisan sürprizi 

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi.<br>Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji bölümünde tedavi gören 35 lösemili çocuk için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Umut ve Yaşam Derneği Elazığ Şubesi'nce hastanenin bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan etkinlikte gitar eşliğinde şarkılar söylendi, havaya balonlar bırakıldı. Hastanede tedavi gören lösemili çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun yazılı pankart açılarak moral desteği verildi. Lösemili çocuklar ise o anları pencerelerinde izledi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-22 18:46:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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