DHA YURT - Bakan Soylu , konteyner kentlerdeki çocukların coşkulu 23 Nisan kutlamasını paylaştı

<br>İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, deprem nedeniyle konteyner kentlerde yaşayan çocukların coşkulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasını paylaştı.<br>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valili tarafından hazırlanan ve deprem nedeniyle konteyner kentlerde yaşayan çocukların coşkulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasını paylaştı. Bakan Soylu, mesajında, Elazığ´a selam yollayarak, "Konteynerkentte 23 Nisan coşkusu" notunu ve #Türkiye´ninÇocukları hashtagıyla paylaştı.<br>Öte yandan, Elazığ Valisi Çetin Oktay Yıldırım da, "Yüz yıl önceki iman, inanmışlık ve coşku ile çok çalışarak biz bu çocuklarımıza çok güzel bir ülke bırakacağız..." notu ve #23NisanKutluOlsun hashtagıyla paylaşım yaptı.<br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-------------------------------<br>-Klip<br>Haber: ELAZIĞ,(DHA)<br>(Haber Kodu : 200423035)DHA-Gündem Türkiye-Elazığ ELAZIĞ,(DHA)<br>2020-04-23 07:07:18<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-