Bakan Soylu, konteyner kentlerdeki çocukların coşkulu 23 Nisan kutlamasını paylaştı

<br>ELAZIĞ,(DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, deprem nedeniyle konteyner kentlerde yaşayan çocukların coşkulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasını paylaştı.<br>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valili tarafından hazırlanan ve deprem nedeniyle konteyner kentlerde yaşayan çocukların coşkulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasını paylaştı. Bakan Soylu, mesajında, Elazığ´a selam yollayarak, "Konteynerkentte 23 Nisan coşkusu" notunu ve #Türkiye´ninÇocukları hashtagıyla paylaştı.<br>Öte yandan, Elazığ Valisi Çetin Oktay Yıldırım da, "Yüz yıl önceki iman, inanmışlık ve coşku ile çok çalışarak biz bu çocuklarımıza çok güzel bir ülke bırakacağız..." notu ve #23NisanKutluOlsun hashtagıyla paylaşım yaptı.<br>DHA-Genel Türkiye-Elazığ ELAZIĞ,(DHA)<br>2020-04-23 07:11:24<br>

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