Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 2 yaralı 

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.<br>Kaza, sabah saatlerinde Hulusi Şahin Caddesi'nde meydana geldi. T.A.'nın kullandığı 23 AH 007 plakalı otomobil, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi sonucu Y.D idaresindeki 23 BK 137 plakalı otomobilli çarpıştı. Kazada her iki araçta bulanan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. <br>DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-23 12:08:32<br>

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