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Mehmetçik, Hatice'nin Türk bayrağı talebi için seferber oldu Mental hastalığı nedeniyle zihinsel engelli bulunan Hatice, Türk bayrağı isteyince, annesi jandarmadan talep etti, seferber olan Mehmetçik eve giderek ailenin evini süsledi

İHA

Elazığ'da jandarma ekipleri, mental hastalığı nedeniyle zihinsel engeli bulunan Hatice'nin, 23 Nisan nedeniyle Türk Bayrağı talebini annesi aracılığıyla öğrendi, hemen evine giderek odasını bayraklarla donattı.

Mehmetçik, Hatice'nin Türk bayrağı talebi için seferber oldu Mental hastalığı nedeniyle zihinsel engelli bulunan Hatice, Türk bayrağı isteyince, annesi jandarmadan talep etti, seferber olan Mehmetçik eve giderek ailenin evini süsledi

Elazığ’da jandarma ekipleri, mental hastalığı nedeniyle zihinsel engeli bulunan Hatice'nin, 23 Nisan nedeniyle Türk Bayrağı talebini annesi aracılığıyla öğrendi, hemen evine giderek odasını bayraklarla donattı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbir alınırken, sosyal çalışmalar da aralıksız sürüyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Hankendi Köyü Yeşilkent Mahallesi’nde 49 yaşındaki annesi Fikriye ile birlikte yaşayan ve doğuştan mental hastalığı nedeniyle zihinsel engeli bulunan 27 yaşındaki Hatice Kesicioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türk bayrağı istedi. Anne de, Valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan jandarmayı arayarak bayrak talebinde bulundu. Bu isteği geri çevirmeyen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ise hemen harekete geçerek Hatice'ye güzel bir sürpriz yaptı. Mehmetçikler, ailenin evine giderek Türk bayrağı hediye etti, hemde Hatice ve kuzenlerine 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayabilmesi adına odalarını birlikte süsledi.Duygu yüklü renkli görüntülerin çıktığı etkinlikte, İstiklal Marşı’nın ilk kıtasını okuyan Hatice, “Bayrağı çok seviyorum. Bayrak, şehitlerimizin de kan rengidir" diyerek Mehmetçiğe teşekkür etti.
Kızının Türk bayrağına büyük bir ilgisinin olduğunu belirten anne Fikriye Kesicioğlu, “Bir tane kızım var, kendisi zihinsel engelli. Bu korona virüsten dolayı eğitime ara verildi. Kızım da çok üzülüyordu, bayrak istiyordu. Biz de jandarmadan istedik. Onlar da sağ olsunlar, kızımın istediğini yerine getirdi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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