Toprak yüklü kamyonun devrildiği kaza, kamerada

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, kontrolden çıkarak, devrilen toprak yüklü kamyonun sürücüsü R.Y., yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.<br>Kaza, öğle saatlerinde, ElazığBingöl yolunda meydana geldi. R.Y.'nin kullandığı 23 DE 991 plakalı toprak yüklü kamyon, Güntaş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, devrildi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan sürücü R.Y.'yi ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca da saniye saniye kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-23 16:59:20<br>

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