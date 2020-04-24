Elazığ'da havai fişekli 23 Nisan kutlaması

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, havai fişeklerle coşkuyla kutlandı.<br>Elazığ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkanlar İstiklal Marşı okudu. Kutlamalar, Elazığ Belediyesi'nce düzenlenen havai fişek etkinliğiyle coşkuya dönüştü. <br> DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-23 23:15:46<br>

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