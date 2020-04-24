Vali Kaldırım, yazıp seslendirdiği şiiri paylaştı

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Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Harput’ta kabri bulunan dervişlerden Anguzu babaya ithafen yazıp seslendirdiği şiiri sosyal medya hesabından klip olarak paylaştı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Harput'un fethi sırasında şehit düştüğü bilinen dervişlerden Anguzu Babaya şiir yazdı. Yazdığı şiiri seslendiren Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından" Burası bir aziz şehidin yattığı yerdir.Şanlı bir tarihin ayağa kalktığı yerdir. Ne zaman ihtiyaç duysam sığındığım yerdir mütevazi ama maneviyat yüklü Anguzu Baba. Zirveleri tutan nurlu iklimiyle insanı kucaklar, içine alır ve farklı bir aleme götürür bu mekan”ifadeleriyle paylaştı.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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