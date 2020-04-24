Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona’ya karşı birebir Doğu’nun muzu 'Işkın' ama talep az Prof.Dr.Canan Karatay’ın Beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu olarak tanımladığı, Doğu’nun Muzu olarak bilinen ve yüksek yamaçlarda yetişen Işkın tezgahlarda yerini aldı Satıcılar, Işkının Korona virüse karşı ideal bir yiyecek olmasına rağmen talebin az olmasından dolayı fiyatların 12 TL’ye kadar düştüğünü söyledi

İHA

Satıcılarının Korona virüse karşı birebir dediği, ünlü Prof.Dr.Canan Karatay'ın da beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu olarak tanımladığı, Doğu'nun Muzu olarak bilinen ve yüksek yamaçlarda yetişen 'Işkın' Elazığ'da tezgahlarda yerini aldı. Tezgahların dolmasına rağmen talebin az olması nedeniyle geçen yılki 20 TL'lik fiyat bu yıl 12 TL'ye kadar düştü.

Korona’ya karşı birebir Doğu’nun muzu 'Işkın' ama talep az Prof.Dr.Canan Karatay’ın Beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu olarak tanımladığı, Doğu’nun Muzu olarak bilinen ve yüksek yamaçlarda yetişen Işkın tezgahlarda yerini aldı Satıcılar, Işkının Korona virüse karşı ideal bir yiyecek olmasına rağmen talebin az olmasından dolayı fiyatların 12 TL’ye kadar düştüğünü söyledi

Satıcılarının Korona virüse karşı birebir dediği, ünlü Prof.Dr.Canan Karatay’ın da beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu olarak tanımladığı, Doğu’nun Muzu olarak bilinen ve yüksek yamaçlarda yetişen 'Işkın' Elazığ’da tezgahlarda yerini aldı. Tezgahların dolmasına rağmen talebin az olması nedeniyle geçen yılki 20 TL’lik fiyat bu yıl 12 TL’ye kadar düştü.
Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında doğal olarak yetişen ve çeşitli adlarla tanınan "Doğunun Muzu” olarak bilinen Işkın, Elazığ’da tezgahları doldurdu. Tunceli, Bingöl, Muş gibi Elazığ’ın da özellikle Baskil, Arıcak ve Karakoçan ilçelerinin rakımı yüksek bölgelerde doğal olarak yetişen ışkın bu sene Korona virüs salgının etkisiyle sokağa çıkanların azalmasından dolayı 12 ile 15 TL arasında satılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl 20 TL’ye kadar alıcı bulunan ışkını satanlar Korona virüsüne karşı bağışıklığı güçlendirecek ideal bir yiyecek olduğunu söylüyor.

Prof.Dr.Karatay’da tek tek faydalarını anlatmıştı
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’da daha önce Işkın ile ilgili yaptığı açıklamada, " Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu. Omega 36,mineral dolu. Her şey var. Beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu" ifadelerini kullanarak ne kadar sağlıklı bir besin olduğunun altını çizmişti.
Yayla muzu almaya geldiğini belirten vatandaşlardan Mehmet Sugözü “ Yöremizde yetişen doğal yayla muzu, ışkın çıkmıştır. Bağışıklık sistemine çok iyi geldiği söylenmekte. Alıyoruz, yiyoruz herkese de tavsiye ediyoruz” dedi.
Işkın’ın, şeker hastalığına çok iyi geldiğini dile getiren vatandaşlardan Serap Sarıkaya’da“ Yayla muzu, yöremizde özellikle Tunceli ve Harput’un dağlarında var. Biz buna çok alışkınız, olmazsa olmazlarımız olmuş. Biz bunun yumurtalısını da yapıyoruz. Batının nasıl muzu varsa bizim de muzumuz budur. Buradan poşet poşet, torba torba İstanbul’a gönderiyoruz. Bunu bilen biliyor, vücuda çok faydalı bir besin. Herkese tavsiye ederim, bilmeyen de bir tadına baksın derim” şeklinde konuştu.

Korona’ya birebir ama talep yok
35 yıldır tablacılık yaptığını, bu sene salgından dolayı 'Işkın' a ilginin azaldığına dikkat çeken İlyas Demir, “ Işkın, bizim Munzur yöresinin en güzel meyvesi ve muzu. Bu vücut için faydalı ve yararlı bir besin, aynı zamanda korona virüs için ideal bir yiyecek. Almanızı ve yemenizi tavsiye ediyoruz” dedi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında insanların sokağa çıkmasının azaldığını ve satışların düştüğünü dile getiren Demir, “ Eskiden revaçtaydı, vatandaşlar adet olarak değil de 5’er kilo alabiliyorlardı. Fiyatları da geçen seneye nazaran elbette düşürdük. Geçen sene 20 lirayken bu sene fiyatlar 12 ile 15 lira arasında değişiyor”ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da 76 yaşına giren Saim amcaya, sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Elazığ'da 76 yaşına giren Saim amcaya, sürpriz doğum ...
Vali Kaldırım, yazıp seslendirdiği şiiri paylaştı
YEREL HABERLER Vali Kaldırım, yazıp seslendirdiği şiiri paylaştı
(Görüntülü) Elazığ'da havai fişekli 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ'da havai fişekli 23 Nisan ...
Jandarma birlikleri tek ses oldu, İstiklal Marşı'nı okudu
YEREL HABERLER Jandarma birlikleri tek ses oldu, İstiklal Marşı'nı ...
Elazığ’da sağlıkçılara havai fişekli moral
YEREL HABERLER Elazığ’da sağlıkçılara havai fişekli moral
Elazığ'da havai fişekli 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Elazığ'da havai fişekli 23 Nisan kutlaması
Elazığ'da 23 Nisan'da çölyak hastası çocuklar unutulmadı
YEREL HABERLER Elazığ'da 23 Nisan'da çölyak hastası çocuklar ...
Elazığ’da kamyon devrildi, o anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Elazığ’da kamyon devrildi, o anlar kameraya yansıdı
(Görüntülü) Toprak yüklü kamyonun devrildiği kaza, kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Toprak yüklü kamyonun devrildiği kaza, ...
Elazığ’da Gakkobüslü, mehteranlı 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Elazığ’da Gakkobüslü, mehteranlı 23 Nisan coşkusu
Toprak yüklü kamyonun devrildiği kaza, kamerada
YEREL HABERLER Toprak yüklü kamyonun devrildiği kaza, kamerada
Dalgıçlar, baraj gölünün 30 metre altında Türk bayrağı açtı
YEREL HABERLER Dalgıçlar, baraj gölünün 30 metre altında Türk ...
Elazığ'da 'Gakkobüs' çocuklar için gezdi
YEREL HABERLER Elazığ'da 'Gakkobüs' çocuklar için gezdi
Mehmetçik, araçlarını süsledi çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Mehmetçik, araçlarını süsledi çocukları sevindirdi
Elazığ’da Vefa ekipleri, çocuklara bayrak dağıttı
YEREL HABERLER Elazığ’da Vefa ekipleri, çocuklara bayrak dağıttı
Elazığ'a Korona tedbiri, bazı caddelere yaya kısıtlaması getirildi
YEREL HABERLER Elazığ'a Korona tedbiri, bazı caddelere yaya ...
Elazığ polisinden, 23 Nisan klibi
YEREL HABERLER Elazığ polisinden, 23 Nisan klibi
Elazığ’da apartmanlarda coşkulu 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Elazığ’da apartmanlarda coşkulu 23 Nisan kutlaması
Elazığ’da fırıncılar Ramazan'a hazır
YEREL HABERLER Elazığ’da fırıncılar Ramazan'a hazır
Elazığ'da misket büyüklüğünde dolu yağdı
YEREL HABERLER Elazığ'da misket büyüklüğünde dolu yağdı
Mehmetçik, Hatice'nin Türk bayrağı talebi için seferber oldu Mental hastalığı nedeniyle zihinsel engelli bulunan Hatice, Türk bayrağı isteyince, annesi jandarmadan talep etti, seferber olan Mehmetçik eve giderek ailenin evini süsledi
YEREL HABERLER Mehmetçik, Hatice'nin Türk bayrağı talebi için ...
Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 2 yaralı 
Milli üretime destek için imece usulüyle nohut ektiler
YEREL HABERLER Milli üretime destek için imece usulüyle nohut ...
Elazığ’da sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Elazığ’da sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X